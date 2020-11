உலக செய்திகள்

ஈராக், ஆப்கானிஸ்தானில் படைகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்க அமெரிக்கா முடிவு - தலிபான் வரவேற்பு + "||" + US decision to reduce troop numbers in Iraq, Afghanistan - Taliban welcome

