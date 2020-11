உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் டிரம்ப் ஆதரவாளர்கள் போராட்டம் Trump supporters protest in the US state of Georgia

