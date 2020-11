உலக செய்திகள்

தடுப்பூசி போட மக்களை கட்டாயப்படுத்த மாட்டோம்- இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் + "||" + COVID-19: Boris Johnson suggests 'vast majority' of vulnerable people could get COVID vaccine by Easter

தடுப்பூசி போட மக்களை கட்டாயப்படுத்த மாட்டோம்- இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன்