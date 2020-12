உலக செய்திகள்

100 சதவீதம் செயல் திறனுடைய கொரோனா தடுப்பூசி தயார் - மார்டனா நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Moderna vaccine 100% effective in severe cases; to seek US, EU approval

100 சதவீதம் செயல் திறனுடைய கொரோனா தடுப்பூசி தயார் - மார்டனா நிறுவனம் அறிவிப்பு