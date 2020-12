உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் 13 பேர் உடல் கருகி பலி + "||" + At least 13 dead in fiery Pakistan road crash: police

பாகிஸ்தானில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் 13 பேர் உடல் கருகி பலி