உலக செய்திகள்

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மலேரியா ஒழிப்பில் இந்தியா சாதனை: உலக சுகாதார அமைப்பு பாராட்டு + "||" + India records largest reductions in malaria cases in South-East Asia, says WHO

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மலேரியா ஒழிப்பில் இந்தியா சாதனை: உலக சுகாதார அமைப்பு பாராட்டு