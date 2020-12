உலக செய்திகள்

இந்திய பெண் நீரா தாண்டனை அமெரிக்க நிதி நிலைக்குழு தலைவராக நியமிக்க குடியரசு கட்சியினர் எதிர்ப்பு + "||" + Republicans oppose nomination of Neera Tanden; call her the worst nominee of Biden so far

இந்திய பெண் நீரா தாண்டனை அமெரிக்க நிதி நிலைக்குழு தலைவராக நியமிக்க குடியரசு கட்சியினர் எதிர்ப்பு