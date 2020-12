உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 23.4 லட்சமாக அதிகரிப்பு + "||" + The number of corona infections in Russia has increased to 23.4 lakhs

ரஷ்யாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 23.4 லட்சமாக அதிகரிப்பு