உலக செய்திகள்

அமெரிக்கர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி கட்டாயம் இல்லை - ஜோ பைடன் உறுதி + "||" + COVID-19 vaccine in US will not be mandatory: Joe Biden

