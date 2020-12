உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடக்கம் + "||" + Launch of corona vaccine for the general public in the UK

இங்கிலாந்தில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடக்கம்