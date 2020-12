உலக செய்திகள்

ஜோ பைடனின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடர்ந்த வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தள்ளுபடி; டிரம்பின் சட்ட போராட்டத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி + "||" + US Supreme Court dismisses plea to invalidate presidential results in four states won by Joe Biden

ஜோ பைடனின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடர்ந்த வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தள்ளுபடி; டிரம்பின் சட்ட போராட்டத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி