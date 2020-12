உலக செய்திகள்

அதிகரிக்கும் கொரோனா பரவல்; ஜெர்மனியில் மீண்டும் நாடு தழுவிய முழு ஊரடங்கு + "||" + Germany to go into national lockdown over Christmas to stem surge in Covid-19 cases

அதிகரிக்கும் கொரோனா பரவல்; ஜெர்மனியில் மீண்டும் நாடு தழுவிய முழு ஊரடங்கு