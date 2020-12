உலக செய்திகள்

பிரிட்டனில் ஒரு வாரத்தில் 1.37 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் + "||" + Covid vaccine: More than 130,000 vaccinated in UK in first week

பிரிட்டனில் ஒரு வாரத்தில் 1.37 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்