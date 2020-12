உலக செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசிக்கு விரைவில் ஒப்புதல் + "||" + Soon approval for the Oxford vaccine against corona

கொரோனாவுக்கு எதிரான ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசிக்கு விரைவில் ஒப்புதல்