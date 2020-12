உலக செய்திகள்

கொரோனாவின் தோற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்ய சர்வதேச நிபுணர் குழு சீனா செல்கிறது - உலக சுகாதார அமைப்பு தகவல் + "||" + An international team of experts travels to China to study the origin of corona - WHO information

