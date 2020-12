உலக செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க இத்தாலியில் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் ஊரடங்கு + "||" + Curfew during the Christmas holidays in Italy to prevent the spread of corona

கொரோனா பரவலை தடுக்க இத்தாலியில் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் ஊரடங்கு