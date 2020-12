உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் 6 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டதாக தகவல் + "||" + More than 6 lakh people in the UK are reported to have been vaccinated against corona

