உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் திடீரென கார் வெடித்து சிதறியதால் பரபரப்பு + "||" + An explosion took place in Nashville, Tennessee, in the United States on Christmas Day. Police said that they suspected the explosion was intentionally caused: Reuters

