உலக செய்திகள்

புதிய வகை கொரோனாவால் இதுவரை மோசமான பாதிப்புகள் ஏற்படவில்லை - உலக சுகாதார நிறுவனம் + "||" + The new type of corona has not yet caused any serious harm - the World Health Organization

புதிய வகை கொரோனாவால் இதுவரை மோசமான பாதிப்புகள் ஏற்படவில்லை - உலக சுகாதார நிறுவனம்