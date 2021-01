உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலிய நாட்டின் தேசிய கீதத்தின் பாடல் வரிகளில் மாற்றம் + "||" + Historic change to Advance Australia Fair, Australia's national anthem, in the 'spirit of unity

ஆஸ்திரேலிய நாட்டின் தேசிய கீதத்தின் பாடல் வரிகளில் மாற்றம்