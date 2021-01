உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் சக வீரர்கள் 7 பேரை விஷம் வைத்து கொன்ற ராணுவ வீரர் + "||" + 7 poisoned fellow soldiers in Afghanistan The soldier who kept and killed

ஆப்கானிஸ்தானில் சக வீரர்கள் 7 பேரை விஷம் வைத்து கொன்ற ராணுவ வீரர்