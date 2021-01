உலக செய்திகள்

டிரம்ப் டுவிட்டர் கணக்கு முடக்கம்: 12 மணி நேரம் பயன்படுத்த முடியாது என நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Twitter locks account of outgoing US President Donald Trump for 12 hours following removal of three of his tweets.

