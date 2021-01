உலக செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ள அனைவருக்கும் பிப்.15-க்குள் தடுப்பூசி - இங்கிலாந்து அரசு அறிவிப்பு + "||" + Vaccination for all those at risk of corona before Feb.15 - UK Govt Announcement

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ள அனைவருக்கும் பிப்.15-க்குள் தடுப்பூசி - இங்கிலாந்து அரசு அறிவிப்பு