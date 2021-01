உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிக்காமல் மனைவியுடன் தனியாக பயணிக்க விமானத்தின் அனைத்து டிக்கெட்டுகளையும் முன்பதிவு செய்த கோடீசுவரர் + "||" + Jakarta man books entire flight to Bali to protect himself from Covid-19

கொரோனா பாதிக்காமல் மனைவியுடன் தனியாக பயணிக்க விமானத்தின் அனைத்து டிக்கெட்டுகளையும் முன்பதிவு செய்த கோடீசுவரர்