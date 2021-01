உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து ராணிக்கும் அவரது கணவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது + "||" + The Queen of England and her husband were vaccinated against corona

