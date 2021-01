உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் இந்துக்கள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுக்க இங்கிலாந்து அரசு தலையிட வேண்டும்’; பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு இந்து அமைப்புகள் கடிதம் + "||" + Hindu bodies in UK pen letter to Boris Johnson requesting he raise persecution of minorities in Pakistan with Imran Khan

பாகிஸ்தானில் இந்துக்கள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுக்க இங்கிலாந்து அரசு தலையிட வேண்டும்’; பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு இந்து அமைப்புகள் கடிதம்