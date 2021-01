உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் அடுத்த மாதம் இலங்கை செல்ல இருப்பதாக தகவல் + "||" + Pakistani Prime Minister Imran Khan is scheduled to visit Sri Lanka next month

