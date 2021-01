உலக செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து அமெரிக்கா வருபவர்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அதிபர் ஜோ பைடன் உத்தரவு + "||" + President Joe Biden orders isolation of foreign immigrants to the United States

