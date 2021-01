உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் முதல் பெண் நிதி மந்திரியாக ஜேனட் ஏலன் நியமனம் + "||" + In the United States the first female finance minister Appointment of Janet Allen

அமெரிக்காவில் முதல் பெண் நிதி மந்திரியாக ஜேனட் ஏலன் நியமனம்