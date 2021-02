அமெரிக்க போர் கப்பலுக்கு அருகே சென்ற ரஷிய போர் விமானம்!

வாஷிங்டன்

கருங்கடலுக்குள் நுழைந்த அமெரிக்க போர் கப்பலுக்கு அருகே ரஷிய போர் விமானம் மின்னல் வேகத்தில் பறந்து சென்ற பரபரப்பு காட்சி வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஜனவரி 23 அன்று, அமெரிக்க கடற்படைக்கு சொந்தமான யுஎஸ்எஸ் டொனால்ட் குக் கப்பல் ஏவுகணைகளுடன் ஆயுதம் ஏந்தி கருங்கடலுக்குள் நுழைந்தது.

கருங்கடலில் யுஎஸ்எஸ் டொனால்ட் குக் அருகே ரஷ்யாவின் சூ-24 போர் விமானம் பறந்தது வீடியோவில் படம்பிடிக்கப்பட்டது. இந்த காட்சிகள் அமெரிக்க கடற்படையின் 6 வது கடற்படை அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் கணக்கில் வெளியிடப்பட்டன.

நேட்டோ நட்பு நாடுகள் மற்றும் கூட்டாளர்களுக்கு உறுதியளிப்பதற்கும், பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதியை உறுதி செய்வதற்கும் அமெரிக்க கடற்படை வழக்கமாக கருங்கடலில் இயங்கி வருகிறது.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeacepic.twitter.com/6JGNZoncZb