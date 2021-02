உலக செய்திகள்

ஆங் சான் சூகி அதிரடி கைது; மியான்மரில் ஆட்சியை கைப்பற்றியது ராணுவம்; உலக நாடுகள் கடும் கண்டனம் + "||" + Aung San Suu Kyi arrested in action; The military seized power in Myanmar; The world nations condemn

ஆங் சான் சூகி அதிரடி கைது; மியான்மரில் ஆட்சியை கைப்பற்றியது ராணுவம்; உலக நாடுகள் கடும் கண்டனம்