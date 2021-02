உலக செய்திகள்

சீனாவில் போலி கொரோனா தடுப்பூசிகளை தயாரித்து விற்பனை; 80 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது + "||" + Manufacture and sale of fake corona vaccines in China; Gang of 80 arrested

சீனாவில் போலி கொரோனா தடுப்பூசிகளை தயாரித்து விற்பனை; 80 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது