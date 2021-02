உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியாவில் காட்டுத்தீ; வீடுகள், மரங்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + Wildfires in Australia; Houses and trees were destroyed by fire

ஆஸ்திரேலியாவில் காட்டுத்தீ; வீடுகள், மரங்கள் எரிந்து நாசம்