உலக செய்திகள்

சீனா முன்வைக்கும் சவால்களை அமெரிக்கா நேரடியாக எதிர்கொள்ளும்; ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் சூளுரை + "||" + The United States will face directly the challenges posed by China; Speech by President Joe Biden

சீனா முன்வைக்கும் சவால்களை அமெரிக்கா நேரடியாக எதிர்கொள்ளும்; ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் சூளுரை