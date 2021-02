உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்; வலிப்பால் துடித்த எஜமானரை சாதுர்யமாக காப்பாற்றிய வளர்ப்பு நாய் + "||" + Flexibility incident in the United States; The pet dog cleverly saved his master from seizures

அமெரிக்காவில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்; வலிப்பால் துடித்த எஜமானரை சாதுர்யமாக காப்பாற்றிய வளர்ப்பு நாய்