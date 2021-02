உலக செய்திகள்

சர்வதேச அமைப்பை குறைமதிப்புக்கு உட்படுத்தும் சீனாவை அமெரிக்கா பொறுப்பேற்க வைக்கும்; அமெரிக்க வெளியுறவு மந்திரி ஆண்டனி பிளிங்கன் உறுதி + "||" + The United States will hold China accountable for undermining the international system; US Foreign Minister Anthony Blingen

