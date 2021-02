உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் 40 லட்சத்தை நெருங்கும் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை + "||" + The number of corona victims in Russia is approaching 40 lakhs

ரஷ்யாவில் 40 லட்சத்தை நெருங்கும் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை