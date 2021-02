உலக செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் வெள்ளப் பெருக்கில் சிக்கி 10 பேர் உயிரிழப்பு: அமெரிக்கா இரங்கல் + "||" + We grieve with the family and friends of the deceased and extend our hopes for a speedy and full recovery for the injured: US State Department

