உலக செய்திகள்

ஆப்பிரிக்க நாடான மொராக்காவில் பரிதாபம்; ஜவுளி ஆலையில் வெள்ளம் புகுந்து 24 பேர் பலி + "||" + 24 garment workers killed in flooded factory in Morocco at African country

ஆப்பிரிக்க நாடான மொராக்காவில் பரிதாபம்; ஜவுளி ஆலையில் வெள்ளம் புகுந்து 24 பேர் பலி