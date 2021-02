உலக செய்திகள்

கொரோனா கட்டுக்குள் உள்ளதால் ஊரடங்கு நீட்டிக்க தேவையில்லை: பிரான்சு

France was right to decide against new national lockdown against Covid: Health minister

