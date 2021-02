உலக செய்திகள்

அமீரகம் வரலாற்று சாதனை; 7 மாதங்களுக்கு பிறகு செவ்வாய் கிரகத்தை அடைந்தது; ‘ஹோப்’ விண்கல பயணம் வெற்றி + "||" + United Arab Emirates becomes the first Arab country to reach Mars

அமீரகம் வரலாற்று சாதனை; 7 மாதங்களுக்கு பிறகு செவ்வாய் கிரகத்தை அடைந்தது; ‘ஹோப்’ விண்கல பயணம் வெற்றி