உலக செய்திகள்

இந்தியா- சீனா எல்லை பிரச்சினையில் அமைதியான தீர்வுக்கு ஆதரவு: அமெரிக்கா + "||" + US 'concerned' over Beijing's attempts to intimidate neighbours, supports peaceful resolution to India-China border dispute

இந்தியா- சீனா எல்லை பிரச்சினையில் அமைதியான தீர்வுக்கு ஆதரவு: அமெரிக்கா