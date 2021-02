உலக செய்திகள்

மியான்மரில் ஜனநாயகம் வெற்றி பெற மக்கள் ராணுவத்துடன் கைகோர்க்க வேண்டும் ராணுவம் அழைப்பு + "||" + The army calls on the people to join hands with the army to win democracy in Myanmar

மியான்மரில் ஜனநாயகம் வெற்றி பெற மக்கள் ராணுவத்துடன் கைகோர்க்க வேண்டும் ராணுவம் அழைப்பு