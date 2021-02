உலக செய்திகள்

ஐ.நா.வின் அடுத்த பொதுச்செயலாளர் தேர்தலுக்கு இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண் போட்டி + "||" + Indian-Origin Arora Akanksha, 34, Announces Her Candidacy To Be UN Chief

