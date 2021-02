உலக செய்திகள்

ஜப்பானில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 7.0 ஆக பதிவு + "||" + An earthquake of magnitude 7.0 hit 90 km east-northeast of Namie, Japan

ஜப்பானில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 7.0 ஆக பதிவு