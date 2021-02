உலக செய்திகள்

கொரோனா பரவல் குறைந்து வந்தாலும் எந்த நாடும் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த கூடாது உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை + "||" + The World Health Organization warns that no country should loosen controls even as corona spreads are declining

கொரோனா பரவல் குறைந்து வந்தாலும் எந்த நாடும் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த கூடாது உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை