உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் இருந்து வெனிசுலா சென்றடைந்த ஒரு லட்சம் ஸ்புட்னிக் தடுப்பூசிகள் + "||" + One lakh Sputnik vaccines from Russia to Venezuela

ரஷ்யாவில் இருந்து வெனிசுலா சென்றடைந்த ஒரு லட்சம் ஸ்புட்னிக் தடுப்பூசிகள்