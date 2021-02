உலக செய்திகள்

வடகிழக்கு ஜப்பானில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்திற்கு 150 பேர் காயம் + "||" + At least 150 people have been injured in a powerful earthquake in northeastern Japan

வடகிழக்கு ஜப்பானில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்திற்கு 150 பேர் காயம்