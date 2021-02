உலக செய்திகள்

உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் ஆப்ரிக்க பெண் + "||" + First African woman to be elected President of the World Trade Organization

