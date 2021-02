உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு புதிய கட்டுப்பாடுகள் உம் அல் குவைன் அரசு உத்தரவு + "||" + Various new controls to control corona damage

கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு புதிய கட்டுப்பாடுகள் உம் அல் குவைன் அரசு உத்தரவு